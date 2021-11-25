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Постковідний синдром. У ВООЗ розповіли, які симптоми зустрічаються найчастіше

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 09:30
Постковідний синдром. У ВООЗ розповіли, які симптоми зустрічаються найчастіше Фото: глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У ВООЗ розповіли, які симптоми постковідного синдрому зустрічаються найчастіше. Це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам'яттю.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

За його словами, після коронавірусу з'являється деяке запаморочення, також можуть бути проблеми з легеневою системою.

"Загальні симптоми включають втому і задишку та інші симптоми, які зазвичай впливають на повсякденне життя - це зміна нюху/смаку, депресія, кашель, проблеми з пам'яттю, головний біль, нездужання після навантаження, порушення сну і тахікардія", - розповів він.

Доктор Ярно Хабіхт повідомив, що багато з цих симптомів з'являються знову.

"І коли це відбувається, а потім вони залишаються на більш тривалий період, тоді саме час зателефонувати вашому сімейному лікарю і проконсультуватися, чи може це бути постковідний синдром", - уточнив він.

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Постковідний синдром ВООЗ
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