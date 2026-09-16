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Постійні російські провокації свідчать про нервозність Кремля, - Мелоні

21:34 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Постійні російські провокації свідчать про нервозність Кремля, - Мелоні Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)
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Італія має чітку позицію на підтримку України, а постійні російські провокації свідчать про нервозність Кремля.

Про це заявила італійська прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

"Я розцінюю постійні російські провокації як прояв нервозності, ніби вони хочуть переключити увагу від конфлікту, що складається не за сценарієм", - наголосила вона.

Коментуючи зустріч заступника прем’єр-міністра Маттео Сальвіні з російським послом у Мілані, Мелоні зазначила, що спочатку це була зустріч із компаніями, що працюють у Росії. Вона зауважила, що "ніколи не було абсолютної заборони на ведення бізнесу в Росії".

"Якщо Італія хоче відігравати роль, важливо, щоб вона зберігала чітку позицію. І вона ніколи не вагалася", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно уряд Італії таємно погодив новий пакет військової допомоги Україні. Він передбачає ракети Aster 30, системи SAMP/T NG та радари.

Раніше італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив про підготовку нового пакета допомоги Україні після розмови з главою МЗС Андрієм Сибігою.

Зазначимо, Bloomberg писало, що Німеччина готується до сценарію, за якого їй доведеться разом з іншими країнами НАТО давати військову відсіч РФ. Зараз у країні оцінюють стан медичної системи.

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