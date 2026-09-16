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Постоянные российские провокации свидетельствуют о нервозности Кремля, - Мелони

21:34 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Постоянные российские провокации свидетельствуют о нервозности Кремля, - Мелони Фото: Джорджа Мелони (Getty Images)
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У Италии четкая позиция в поддержку Украины, а постоянные российские провокации свидетельствуют о нервозности Кремля.

Об этом заявила итальянская премьер-министр Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

"Я расцениваю постоянные российские провокации как проявление нервозности, будто они хотят переключить внимание от конфликта, который складывается не по сценарию", - подчеркнула она.

Комментируя встречу заместителя премьер-министра Маттео Сальвини с российским послом в Милане, Мелони отметила, что первоначально это была встреча с работающими в России компаниями. Она отметила, что "никогда не было абсолютного запрета на ведение бизнеса в России".

"Если Италия хочет играть роль, важно, чтобы она сохраняла четкую позицию. И она никогда не сомневалась", - отметила она.

Напомним, недавно правительство Италии тайно согласовало новый пакет военной помощи Украине. Он предполагает ракеты Aster 30, системы SAMP/T NG и радары.

Ранее итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил о подготовке нового пакета помощи Украине после разговора с главой МИД Андреем Сибигой.

Отметим, Bloomberg писало, что Германия готовится к сценарию, по которому ей придется вместе с другими странами НАТО давать военный отпор РФ. В настоящее время в стране оценивают состояние медицинской системы.

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