Сніг на заході та до +17 на сході: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Прогноз погоди на 3 квітня.

По всій Україні очікуються дощі. Також на заході, окрім дощів, буде мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні до 15 градусів тепла, а найхолодніше на заході до 3-4 градусів тепла.

Прогноз погоди на 4 квітня.

На півночі, сході та в Криму буде хмарно. В інших регіонах очікуються дощі, на заході дощ із мокрим снігом. Найтепліше буде у Криму до 19 градусів тепла, а найхолодніше на заході до 3-4 градусів тепла.

Прогноз погоди на 5 квітня.

По всій Україні все ще будуть дощі, а на заході знову ж таки дощ із мокрим снігом. Найтепліше буде на півночі, сході та Криму до 15-17 градусів тепла, а найхолодніше на заході до 4-6 градусів тепла.

Прогноз погоди на 6 квітня.

На півдні буде хмарно із проясненнями, можливий невеликий дощ. В інших регіонах дощ, на заході ще мокрий сніг. Найтепліше буде на сході та півдні до 13-14 градусів тепла, а найхолодніше на Закарпатті до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди на 7 квітня.

На Закарпатті та Буковині будуть дощі та мокрий сніг, в інших регіонах буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі дощі. Найхолодніше буде на Закарпатті та Буковині до 7 градусів тепла, в інших регіонах температура буде приблизно однакова до 10-13 градусів тепла.

Прогноз погоди на 8 квітня.

По всій Україні буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі дощі. Температура у всіх регіонах майже однакова до 10-13 градусів тепла.