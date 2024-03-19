Постер-данк сезону від лідера "Міннесоти" декласував "Юту": момент дня в НБА

Зірка "Тімбервулвз" підкорив епізодом у середині третьої чверті протистояння з "Ютою". Він отримав передачу Александера-Вокера на вході до "фарби" та могутнім слемданком знищив захисний редут центрового "Джаз" Коллінза.

Стараннями Едвардса "Міннесота" здобула впевнену виїзну перемогу (114:104). "Тімбервулвз" вийшли на друге місце в Західній конференції НБА. Натомість "Юта" тут – за межами чільної десятки.

Сам Едвардс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 32 очки, зробив 7 підбирань і віддав 8 передач. У складі "Джаз" найбільше здобув оборонець Коллін Секстон (24 пункти).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні захищав кольори "Джорджії Бульдогс".

Обраний "Міннесотою" під першим номером драфту НБА-2020. Дебютував у складі "Тімбервулвз" у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачком року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Узяв 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли в 2015 році. Опікунами Едвардса тоді стали брат і сестра. У коледжі вивчав маркетинг.