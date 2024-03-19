UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постер-данк сезону від лідера "Міннесоти" декласував "Юту": момент дня в НБА

Фото: Ентоні Едвардс "осідлав" Джона Коллінза (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Тімбервулвз" підкорив епізодом у середині третьої чверті протистояння з "Ютою". Він отримав передачу Александера-Вокера на вході до "фарби" та могутнім слемданком знищив захисний редут центрового "Джаз" Коллінза.

Стараннями Едвардса "Міннесота" здобула впевнену виїзну перемогу (114:104). "Тімбервулвз" вийшли на друге місце в Західній конференції НБА. Натомість "Юта" тут – за межами чільної десятки.

Сам Едвардс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 32 очки, зробив 7 підбирань і віддав 8 передач. У складі "Джаз" найбільше здобув оборонець Коллін Секстон (24 пункти).

 

 

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні захищав кольори "Джорджії Бульдогс".

Обраний "Міннесотою" під першим номером драфту НБА-2020. Дебютував у складі "Тімбервулвз" у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачком року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Узяв 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли в 2015 році. Опікунами Едвардса тоді стали брат і сестра. У коледжі вивчав маркетинг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол