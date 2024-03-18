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Оборонець "Далласа" баззером із-під лідера чемпіонів поховав "Денвер": момент дня в НБА

Даллас, Понеділок 18 березня 2024 11:58
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Оборонець "Далласа" баззером із-під лідера чемпіонів поховав "Денвер": момент дня в НБА Фото: Кайрі Ірвінг вирвав перемогу для "Маверікс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Кайрі Ірвінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Ветеран "Маверікс" у центральному матчі дня проти "Денвера" оформив переможний кидок під фінальну сирену. За рівного рахунку 105:105 він класним аркоподібним двоочковим зробив невдахою Йокіча.

Завдяки домашній перемозі "Даллас" покращив становище в топ-10 Західної конференції НБА. Рекорд команди – 39 перемог, 29 поразок – дозволяє іти на 8-й сходинці. Натомість "Наггетс" залишилися тут на 2-й позиції.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Він набрав 37 очок, зробив 9 підбирань і віддав 3 передачі. Тим часом Ірвінг додав у скарбничку "Далласа" ще 24 пункти.

Хто такий Кайрі Ірвінг

Уродженець Мельбурна, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. На драфті НБА-2011 обраний "Клівлендом" під першим номером.

Став Новачком року асоціації в дебютний сезон із "Кавальєрс". Разом із Леброном доклався до чемпіонського титулу за підсумками сезону 2015/16. У липні 2017 року був обміняний в "Бостон".

Перед сезоном 2019/20 підписав контракт із "Брукліном" як вільний агент. У лавах "Далласа" опинився посеред сезону 2022/23 в обмін на Доріана Фінні-Сміта та Спенсера Дінвідді. У складі збірної США тріумфував на Олімпіаді-2016, виграв "золото" ЧС-2014 та був визнаний MVP турніру.

Хобі – читання, гра на баритон-саксофоні. Вірить в численні теорії змов – від пласкої Землі до керування людей світовим урядом через поширення вірусів.

До слова, українець Михайлюк допоміг "Бостону" розгромити "Вашингтон" із рекордними в сезоні хвилинами.

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