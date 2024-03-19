ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Постер-данк сезону від лідера "Міннесоти" декласував "Юту": момент дня в НБА

Солт-Лейк-Сіті, Вівторок 19 березня 2024 11:57
UA EN RU
Постер-данк сезону від лідера "Міннесоти" декласував "Юту": момент дня в НБА Фото: Ентоні Едвардс "осідлав" Джона Коллінза (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Міннесоти Тімбервулвз" Ентоні Едвардс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Тімбервулвз" підкорив епізодом у середині третьої чверті протистояння з "Ютою". Він отримав передачу Александера-Вокера на вході до "фарби" та могутнім слемданком знищив захисний редут центрового "Джаз" Коллінза.

Стараннями Едвардса "Міннесота" здобула впевнену виїзну перемогу (114:104). "Тімбервулвз" вийшли на друге місце в Західній конференції НБА. Натомість "Юта" тут – за межами чільної десятки.

Сам Едвардс став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 32 очки, зробив 7 підбирань і віддав 8 передач. У складі "Джаз" найбільше здобув оборонець Коллін Секстон (24 пункти).

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець Джорджії, у дитинстві змінив американський футбол на баскетбол. На студентському рівні захищав кольори "Джорджії Бульдогс".

Обраний "Міннесотою" під першим номером драфту НБА-2020. Дебютував у складі "Тімбервулвз" у грудні того ж року, набравши 15 пунктів із лави запасних. Став новачком року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2023, 2024).

Узяв 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли в 2015 році. Опікунами Едвардса тоді стали брат і сестра. У коледжі вивчав маркетинг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
Ювілейний "Рамштайн". Чого чекати Україні від 20-ї зустрічі союзників
DAILY
Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит під час війни. Чи продовжить Україна постачання газу з РФ до ЄС без контракту з "Газпромом"