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Постер-данк сезона от лидера "Миннесоты" деклассировал "Юту": момент дня в НБА

Солт-Лейк-Сити, Вторник 19 марта 2024 11:57
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Постер-данк сезона от лидера "Миннесоты" деклассировал "Юту": момент дня в НБА Фото: Энтони Эдвардс "оседлал" Джона Коллинза (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Звезда "Тимбервулвз" покорил эпизодом в середине третьей четверти противостояния с "Ютой". Он получил передачу Александера-Уокера на входе в "краску" и могучим слэм-данком уничтожил защитный редут центрового "Джаз" Коллинза.

Стараниями Эдвардса "Миннесота" одержала уверенную выездную победу (114:104). "Тимбервулвз" вышли на второе место в Западной конференции НБА. В свою очередь "Юта" здесь – за пределами главенствующей десятки.

Сам Эдвардс стал самым результативным на паркете. Он набрал 32 очка, сделал 7 подборов и отдал 8 передач. В составе "Джаз" больше всего оформил защитник Коллин Секстон (24 пункта).

Кто такой Энтони Эдвардс

Уроженец Джорджии, в детстве сменил американский футбол на баскетбол. На студенческом уровне защищал цвет "Джорджии Бульдогс".

Выбран "Миннесотой" под первым номером драфта НБА-2020. Дебютировал в составе "Тимбервулвз" в декабре того же года, набрав 15 пунктов со скамейки запасных. Стал новичком года в Юго-Восточном дивизионе ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2023, 2024).

Взял 5-й игровой номер в честь матери и бабушки, умерших в 2015 году. Попечителями Эдвардса тогда стали брат и сестра. В колледже изучал маркетинг.

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