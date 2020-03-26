Постепенный рост: что происходит с курсом доллара 26 марта

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 28,41 гривен за доллар, курс евро вырос на 27 копеек до 30,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,67 - 25 марта), продажи - 28,41 (28,31 - 25 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,91 (29,64 - 25 марта), продажи - 30,77 (30,50 - 25 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 25 марта), продажи 3,67 (3,67 - 25 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 26 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс вырос на 8 копеек до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 45 копеек до 30,75 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 марта справочный курс на уровне 28,11 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 марта (27,96 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,95 - 28,30 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что НБУ перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний, поскольку рынок нашел равновесие.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.