Курса доллара на межбанке стабилизировался у психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит немного дороже 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,13 гривен за доллар, курс в покупке - 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,7070 - 29,7371 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3695 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1300 EUR/UAH 29,7070 29,7371 RUB/UAH 0,3684 0,3695

Напомним, 10 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,6500 - 29,6937 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3697 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0576 грн). При этом курс доллара на 10 апреля составляет 27,2598 гривен за 1 доллар.

Отметим, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов. Таким образом, чистая покупка выросла до 283,2 млн долларов по сравнению с 248,0 млн долларов неделей ранее.