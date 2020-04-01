Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 1 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 16 копеек до 28,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 25 копеек до 30,81 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,52 (27,55 - 31 марта), продажи - 28,08 (28,24 - 31 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,96 (30,09 - 31 марта), продажи - 30,81 (31,06 - 31 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,12 (3,16 - 31 марта), продажи 3,62 (3,64 - 31 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 1 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 21 копейку до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 30,54 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 апреля справочный курс на уровне 27,78 грн/доллар, повысив его по сравнению с 31 марта (27,62 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,70 - 28,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, ситуация на валютном рынке и курс доллара будут зависеть от объема средств, выделенных Украине Международным валютным фондом, а также скорости принятия этого решения. Если Украине получит 10 млрд долларов, то курс может остаться на уровне 28 грн/доллар.