Постепенное похолодание, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

В ближайшие три дня в Украине ожидается снижение температуры. В воскресенье, 24 октября, ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов, в южной части ночью 3-8 градусов, днем 10-15 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

В понедельник - вторник, 25-26 октября, в Украине ночью 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, на Закарпатье 9-14 градусов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни без осадков, только завтра в Крыму и Приазовье дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут 7-9 градусов тепла, а ночью упадут до 2-4 градусов.