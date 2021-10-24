ru ua
Вс, 24 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Постепенное похолодание, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 октября 2021 10:00
Постепенное похолодание, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в воскресенье ожидается похолодание в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В ближайшие три дня в Украине ожидается снижение температуры. В воскресенье, 24 октября, ночью 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов, в южной части ночью 3-8 градусов, днем 10-15 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В понедельник - вторник, 25-26 октября, в Украине ночью 1-5 градусов мороза, в Карпатах и восточных областях 6-9 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, на Закарпатье 9-14 градусов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни без осадков, только завтра в Крыму и Приазовье дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Постепенное похолодание, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометра покажут 7-9 градусов тепла, а ночью упадут до 2-4 градусов.

Постепенное похолодание, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID
Небольшой спад: в Украине еще почти 20 800 новых случаев COVID
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили