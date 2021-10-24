Поступове похолодання, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

У найближчі три доби в Україні очікується зниження температури. У неділю, 24 жовтня, вночі 0-5 градусів тепла, вдень 6-11 градусів, у південній частині вночі 3-8 градусів, вдень 10-15 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

У понеділок - вівторок, 25-26 жовтня, в Україні вночі 1-5 градусів морозу, в Карпатах та східних областях 6-9 градусів морозу, вдень 3-8 градусів тепла, на Закарпатті 9-14 градусів.

За прогнозом синоптиків, у найближчі дні без опадів, лише завтра в Криму та Приазов'ї дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, але без опадів. Вдень стовпчики термометра покажуть 7-9 градусів тепла, а вночі впадуть до 2-4 градусів.