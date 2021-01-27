ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Поставщики газа установили цены на февраль. Сколько будем платить

Автор: Александр Белоус

В основном предлагается максимальная цена 6,99 гривен за кубометр, установленная Кабмином

Почти все газоснабжающие компании Украины обнародовали на своих сайтах цены на газ для населения в феврале 2021 года. Большинство продают газ по 6,99 гривен за кубометр, однако некоторые установили более низкий тариф.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает профильное издание "Газправда".

В частности, компания Megawatt продает газ по 6,79 гривен, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86 гривен, "Агросинтез Трейдинг" - 6,88 гривен, "Энергетические ресурсы Украины" - 6,90 гривен, "Газ АП" - 6,94 гривен, "Волыньэлектро Сбыт" - 6,97 гривен, ETG.UA - 6,98 гривен за кубометр.

Напомним, газоснабжающие компании обязаны публиковать свои цены на газ для населения за пять дней до месяца поставки. Таким образом, последней датой обнародования цены было 26 января.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

В то же время газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на газ в феврале на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже, чем максимальная цена, установленная Кабмином.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ценыгазЦена на газ