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Постачальники газу встановили ціни на лютий. Скільки будемо платити

Автор: Олександр Білоус

В основному пропонується максимальна ціна 6,99 гривень за кубометр, встановлена Кабміном

Майже усі газопостачальні компанії України оприлюднили на своїх сайтах ціни на газ для населення в лютому 2021 року. Більшість продають газ за 6,99 гривень за кубометр, однак деякі встановили більш низький тариф.

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Про це повідомляє профільне видання "Газправда".

Зокрема, компанія Megawatt продає газ по 6,79 гривень, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" - 6,86 гривень, "Агросинтез Трейдінг" - 6,88 гривень, "Енергетичні ресурси України" - 6,90 гривень, "Газ АП" - 6,94 гривень, "Волиньелектро Збут" - 6,97 гривень, ETG.UA - 6,98 гривень за кубометр.

Нагадаємо, газопостачальні компанії зобов'язані публікувати свої ціни на газ для населення за п'ять днів до місяця поставки. Таким чином, останньою датою оприлюднення ціни було 26 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Водночас газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ у лютому на рівні 6,86 гривень за кубометр, що нижче, ніж максимальна ціна, встановлена Кабміном.

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