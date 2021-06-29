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Поставщики газа повысили тарифы на июль: сколько стоит "голубое топливо"

Автор: Александр Белоус

Газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения. В июле цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда", которое занимается ценовым мониторингом.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.

Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр.

Большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Но 19 поставщиков будут продавать клиентам с годовыми тарифными планами кубометр топлива по цене от 10 грн и до 13,50 грн.

Между тем, месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила месячный тариф на июль на уровне 13,13 гривен (в июне - 11,94 гривен за кубометр).

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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