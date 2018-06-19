Постачальник російського вугілля в Україну купив шахти в Ростовській області

Запаси антрациту шахти "Замчаловська" складають 27 млн 451 тис. тонн

Компанія E. Connect assets, співвласником якої є український екс-чиновник Володимир Зіневич, придбала дві шахти в Ростовській області - "Замчаловська" і "Ростовська". Про це йдеться повідомлення компанії.

Обидві шахти розташовані в м. Гуково.

"Промислові запаси шахти "Замчаловська" складають 27 млн. 451 тис. тонн вугілля марки А мета антрациту. Вугілля закладене в пластах потужністю від 0,85 до 1,25 метра. На сьогоднішній день до виймання підготовлені 700 тисяч тонн", - йдеться в повідомленні.

Фото: "Ростовська" шахта (http://econnectgroup.eu)

Як повідомляє РБК, у березні цього року E. Connect придбала 60% в операторі Краматорської ТЕЦ потужністю 150 МВт. Компанія почала поставляти антрацит з Росії на Краматорську ТЕЦ в опалювальний сезон 2017-2018 року.

Нагадаємо, 29 квітня 2009 р. Зіневич був обраний головою наглядової ради ВАТ "Дніпроенерго", а 12 березня 2010 року він був відкликаний з посади.

На початку грудня 2014 р. директор "Укрінтеренерго" Зіневич був затриманий у справі про закупівлю вугілля у ПАР.