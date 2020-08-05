Поставщик электроэнергии Yasno начинает продавать газ

Поставщик электроэнергии Yasno теперь будет поставлять природный газ. Компания получила пакет лицензий на поставку природного газа и ведет переговоры по заключению первых газовых контрактов с юридическими клиентами.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, компания также готовится поставлять голубое топливо и населению.

"YASNO создает комплексную систему энергетических решений. Мы понимаем, насколько клиентам удобно и выгодно иметь одного поставщика, который одновременно обеспечивает электроэнергией, газом, а также помогает экономить благодаря энергоэффективным решениям и продуктам. Это современная европейская практика, которую YASNO будет реализовывать в Украине в сочетании с высоким уровнем сервиса. Рассчитываем, что первые поставки состоятся предприятиям и организациям, которые нас хорошо знают как надежного и стабильного партнера по электроснабжению. К каждому клиенту мы используем индивидуальный подход", - сказал директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

По словам директора по продажам и обслуживанию клиентов Евгения Бушмы, приоритетом в обслуживании потребителей останется максимальная цифровизация взаимоотношений и развитие онлайн-каналов.

"Сейчас ознакомиться с основными условиями договора на поставку газа для бизнес-клиентов и подать заявку на его укладку можно через интернет на сайте YASNO или в центральных энергоофисах в Киеве, Днепре или Мариуполе. Получить индивидуальную консультацию по вопросам газо- и электроснабжения бизнес-клиенты могут дистанционно у своих персональных менеджеров. Кроме того, наши клиенты могут заказать услуги энергоаудита и энергосервиса для оптимизации своих расходов на все виды энергоресурсов", - добавляет Евгений Бушма.

Напомним, промышленные потребители могут выбирать поставщика природного газа и покупать у него голубое топливо по свободным ценам. Вскоре избрать YASNO своим газовым поставщиком смогут также жители Киева, Днепропетровской, Донецкой областей и других регионов.

Как писало РБК-Украина, с 1 августа в Украине заработал свободный рынок природного газа.

Как известно, с февраля 2020 для расчета цены газа для населения действовала формула "Амстерда+", которая включала стоимость газа на хабе TTF плюс его доставку в Украину. Такой подход для определения цены газа для населения был введен правительством Алексея Гончарука и утвержден правительством Дениса Шмигаля в меморандуме с МВФ.