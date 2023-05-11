Поставляли оборудование в РФ для производства С-300: СБУ разоблачила дельцов

В Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

К организации поставок причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, который владеет бизнесом на территории России. Фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, которая использовалась предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

В частности среди "заказчиков" товара были представители Курского электроаппаратного завода, к которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота России.

"Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое производит комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400", - пишет СБУ.

В результате комплексных мероприятий СБУ предотвратила вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара.

Отмечается, что для реализации сделки дельцы отправляли продукцию сообщникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда она переправлялась в адрес подконтрольной коммерческой структуры России.

В ходе обысков было обнаружено: