Поставляли наркотики в исправительное учреждение: под Полтавой разоблачили преступную банду

Как установило следствие, схему наладил 33-летний так называемый "смотрящий" за одним из корпусов исправительного учреждения. Ранее он был судимый за подобное преступление, а также за угон авто и кражу.

На этот раз мужчина снабжал и распространял метадон и каннабис в исправительном учреждении. С помощью своего авторитета и влияния в преступных кругах он приобщил к "делу" лиц, отбывающих наказание, а также находящихся на свободе.

Преступники под видом посылок передавали в учреждение наркотические и психотропные вещества. Осужденные реализовывали наркотики среди тех, кто также отбывал наказания, а средства распределяли между собой. Часть наркотиков выдавали осужденным в качестве выигрыша в азартных играх, за которые отвечал "смотрящий".

Полицейские провели обыски в исправительном учреждении и местах проживания фигурантов на свободе. Они обнаружили и изъяли пакеты и свертки с каннабисом, шприцы с остатками наркотических и психотропных веществ, черновые записи.

"Смотрящему" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Трем участникам преступной группы объявлены подозрения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.