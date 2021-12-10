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Поставляли наркотики в исправительное учреждение: под Полтавой разоблачили преступную банду

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Полтавская область, Пятница 10 декабря 2021 10:52
Поставляли наркотики в исправительное учреждение: под Полтавой разоблачили преступную банду Архивное фото: полиция разоблачила банду наркоторговцев (Виталий Носач, ББК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Полтавской области полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в исправительное учреждение. Организатору преступной группы и его исполнителю сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как установило следствие, схему наладил 33-летний так называемый "смотрящий" за одним из корпусов исправительного учреждения. Ранее он был судимый за подобное преступление, а также за угон авто и кражу.

На этот раз мужчина снабжал и распространял метадон и каннабис в исправительном учреждении. С помощью своего авторитета и влияния в преступных кругах он приобщил к "делу" лиц, отбывающих наказание, а также находящихся на свободе.

Преступники под видом посылок передавали в учреждение наркотические и психотропные вещества. Осужденные реализовывали наркотики среди тех, кто также отбывал наказания, а средства распределяли между собой. Часть наркотиков выдавали осужденным в качестве выигрыша в азартных играх, за которые отвечал "смотрящий".

Полицейские провели обыски в исправительном учреждении и местах проживания фигурантов на свободе. Они обнаружили и изъяли пакеты и свертки с каннабисом, шприцы с остатками наркотических и психотропных веществ, черновые записи.

"Смотрящему" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия), ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Трем участникам преступной группы объявлены подозрения по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса.

Фото: полиция разоблачила канал наркоторговли (mvs.gov.ua)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу преступников, которая занималась наркотиками, а также финансовыми махинациями в ЕС. За время своей "работы" они обогатились на миллионы евро.

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