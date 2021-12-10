Поставляли наркотики до виправної установи: під Полтавою викрили злочинну банду

На Полтавщині поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків до виправної установи. Організатору злочинної групи та його виконавцю повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Як встановило слідство, схему налагодив 33-річний так званий "оглядач" за одним із корпусів виправної установи. Раніше він був судимий за подібний злочин, а також за викрадення авто та крадіжку.

Цього разу чоловік постачав і розповсюджував метадон і канабіс у виправній установі. За допомогою свого авторитету та впливу у злочинних колах він долучив до "справи" осіб, які відбувають покарання, а також перебувають на волі.

Злочинці під виглядом посилок передавали до закладу наркотичні та психотропні речовини. Засуджені реалізовували наркотики серед інших, хто також відбував покарання, а кошти розподіляли між собою. Частину наркотиків видавали засудженим як виграш в азартних іграх, за які відповідав "глядач".

Поліцейські провели обшуки у виправній установі та місцях проживання фігурантів на волі. Вони виявили та вилучили пакети та згортки з канабісом, шприци із залишками наркотичних та психотропних речовин, чернові записи.

"Доглянутому" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення чи розповсюдження злочинного впливу), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Трьом учасникам злочинної групи оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 КК.