ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Поставляли наркотики до виправної установи: під Полтавою викрили злочинну банду

Новость на русском →
Полтавська область, П'ятниця 10 грудня 2021 10:52
Поставляли наркотики до виправної установи: під Полтавою викрили злочинну банду Архівне фото: поліція викрила банду наркоторговців (Віталій Носач, ББК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

На Полтавщині поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків до виправної установи. Організатору злочинної групи та його виконавцю повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як встановило слідство, схему налагодив 33-річний так званий "оглядач" за одним із корпусів виправної установи. Раніше він був судимий за подібний злочин, а також за викрадення авто та крадіжку.

Цього разу чоловік постачав і розповсюджував метадон і канабіс у виправній установі. За допомогою свого авторитету та впливу у злочинних колах він долучив до "справи" осіб, які відбувають покарання, а також перебувають на волі.

Злочинці під виглядом посилок передавали до закладу наркотичні та психотропні речовини. Засуджені реалізовували наркотики серед інших, хто також відбував покарання, а кошти розподіляли між собою. Частину наркотиків видавали засудженим як виграш в азартних іграх, за які відповідав "глядач".

Поліцейські провели обшуки у виправній установі та місцях проживання фігурантів на волі. Вони виявили та вилучили пакети та згортки з канабісом, шприци із залишками наркотичних та психотропних речовин, чернові записи.

"Доглянутому" повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення чи розповсюдження злочинного впливу), ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Трьом учасникам злочинної групи оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 КК.

Фото: поліція викрила канал наркоторгівлі (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили групу злочинців, яка займалася наркотиками, а також фінансовими махінаціями у ЄС. За час своєї роботи вони збагатилися на мільйони євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
Зеленський підписав закон про держбюджет на 2022 рік: основні показники
DAILY
Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет