ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Поставки вакцины от COVID: сколько доз Украина получит в феврале из Индии

Киев, Пятница 05 февраля 2021 20:46
Поставки вакцины от COVID: сколько доз Украина получит в феврале из Индии
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В феврале Украина должна получить миллион доз вакцин от коронавируса. Это препараты AstraZeneca и Novavax по контракту индийским Serum Institute.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что этих доз хватит для вакцинации большинства пациентов в рамках первого этапа.

"Мы говорим о 12 миллионах доз, эти поставки начинаются в феврале. Именно в феврале мы должны получить миллион доз, возможно немного больше. Миллион доз достаточно, чтобы вакцинировать 500 тыс. наших граждан, чтобы практически полностью пройти первый этап вакцинации в течение февраля-марта", - сказал министр.

Ранее Степанов объяснил, почему вакцину будут доставлять в Украину из Италии. Там находятся мощности, где производят вакцины AstraZeneca и Novavax.

Сегодня сообщалось, что правительство Украины договорилось о поставках вакцин от коронавируса разработки британо-шведской компании AstraZeneca и американской Novavax. Поставки начнутся в этом месяце. Контракт согласован на 12 миллионов доз.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество вакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь