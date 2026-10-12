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Поставки вакцини від грипу затримуються, а ліки "про запас" купувати не варто: бліц із ЦГЗ

12:00 12.10.2026 Пн
7 хв
aimg Василина Копитко
В Україні стартував епідсезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ (фото Getty Images)

В Україні стартував епідсезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ. Поки захворюваність нижча, ніж торік, але пік очікують узимку. Водночас постачання вакцин проти грипу затримується, а точні терміни їх появи ще не підтвердили.

РБК-Україна у бліц-інтерв’ю розпитало Центр громадського здоров’я (ЦГЗ), коли чекати зростання захворюваності, які віруси циркулюватимуть і як захиститися від інфекцій.

– Яким ЦГЗ очікує епідсезон 2026-2027: чи прогнозується вища захворюваність, ніж торік?

– Новий епідемічний сезон грипу, COVID-19 та інших ГРВІ стартував 28 вересня і триватиме до 23 травня 2027-го. Сезон може розвиватися за різними сценаріями, і система епідеміологічного та вірусологічного нагляду готова виявити зміни на ранньому етапі. На сьогодні підстав прогнозувати вищу захворюваність, ніж у сезоні 2025-2026 років, немає.

Минулий сезон мав низьку інтенсивність епідемічного процесу, а загальна захворюваність була на 7,1% нижчою, ніж 2024-2025 роках. Новий теж починається спокійно: на першому тижні захворюваність на ГРВІ була на 23,8% нижчою, ніж на аналогічному тижні торік, а госпіталізованих із респіраторними інфекціями – удвічі менше (1679 проти 3510).

Водночас перший тиждень не визначає характер усього сезону. Його перебіг залежатиме від циркуляції вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших респіраторних вірусів і від інтенсивності їх поширення серед населення.

Тому на початку сезону важливо не стільки прогнозувати його загальний масштаб, скільки уважно відстежувати щотижневу динаміку захворюваності, структуру циркулюючих вірусів і показники тяжкого перебігу.

Коли українцям чекати піку захворюваності – листопад, грудень чи вже після Нового року? Чи вже зараз фіксують сплеск?

– Сплеску захворюваності зараз немає. На першому тижні епідсезону, з 28 вересня до 4 жовтня, на ГРВІ захворіли 98 927 людей: 37 741 дорослий і 61 186 дітей до 17 років включно.

Це на 2,1% більше, ніж тижнем раніше. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності, епідемічний поріг не перевищено.

Позитивний тест на COVID-19 мали 55 людей, випадків грипу фіксовали. Помітне зростання було на початку вересня, після старту навчального року, коли зросла кількість контактів, – тому майже дві третини захворілих становлять діти.

Щодо піку: у минулому сезоні максимальний рівень в Україні зареєстрували лише у лютому – на 8-му тижні 2026-го. З огляду на сезонність респіраторних інфекцій і досвід попереднього сезону, найімовірнішим періодом підвищеної активності є зимові місяці – від кінця року до початку весни.

Конкретний час піку залежатиме від фактичного розвитку епідемічного процесу, тому ми стежимо за щотижневою динамікою, наближенням до епідемічного порога і структурою циркулюючих респіраторних вірусів.

ЦГЗ щотижня аналізує динаміку захворюваності, госпіталізацій та результати лабораторного нагляду, що дозволяє своєчасно оцінювати розвиток епідемічної ситуації.

Які штами грипу будуть в Україні цього сезону?

ВООЗ щороку оцінює, які віруси грипу найімовірніше циркулюватимуть у новому сезоні, і відповідно оновлює рекомендації щодо складу сезонних вакцин. У Північній півкулі організація очікує циркуляцію трьох типів вірусів грипу: A(H1N1), A(H3N2) і B (лінія Victoria). Цього разу рекомендації оновили за всіма трьома компонентами вакцини, бо віруси змінилися порівняно з минулим сезоном.

Які саме віруси переважатимуть в Україні, покажуть дані епіднагляду. На першому тижні епідсезону випадків грипу в Україні ще не фіксували.

– Чи з’явилися нові штами коронавірусу, які викликають занепокоєння у ВООЗ, і чи очікуються вони в Україні?

– Варіантів, які ВООЗ класифікувала б як такі, що викликають занепокоєння (VOC), поки немає. Організація відстежує кілька варіантів, що перебувають під моніторингом (VUM): XFG, NB.1.8.1, BA.3.2, а з кінця липня – PQ.16.1.1.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, станом на кінець вересня в країнах ЄС домінує XFG. Однак нема даних, що ці варіанти спричиняють тяжчий перебіг хвороби.

Оскільки ці варіанти поширені в Європі, їх циркуляція в Україні очікувана. Центр громадського здоров’я відстежує ситуацію в межах вірусологічного і геномного нагляду. Важливо, що на тяжкість перебігу більше впливає стан здоров’я людини і вчасне звернення до лікаря, ніж конкретний субваріант. Вакцинація проти COVID-19 в Україні доступна безоплатно.

Чи є ризик дефіциту або перебоїв із постачанням вакцин проти грипу?

– Поки ми відзначаємо запізнення постачання вакцини проти грипу в цьому сезоні. Оскільки ВООЗ оновила рекомендації щодо складу вакцини на сезон 2026-2027 за всіма трьома компонентами, щоб вакцина відповідала вірусам, які циркулюватимуть у Північній півкулі, виробникам довелося перебудовувати виробництво.

На строки вплинуло поєднання чинників: складнощі виробництва оновлених сезонних вакцин, пізніша доступність матеріалів і реагентів для контролю якості, а також виробничі труднощі щодо окремих препаратів.

Така ситуація не лише в Україні. У низці європейських країн, зокрема в Нідерландах, Норвегії, Данії та Ірландії повідомляють про затримки постачання окремих вакцин, а в деяких країнах основні поставки перенесено на кілька тижнів, до листопада.

В Україні поставки від виробників поки не було. Триває робота, щоб організувати її якнайшвидше. Точні терміни й обсяги назвемо, щойно поставку буде підтверджено.

Рекомендація щепитися залишається актуальною протягом усього епідсезону: захист формується приблизно за два тижні після щеплення, а пік захворюваності минулого сезону припав лише на лютий. Поки вакцини немає, важливо дотримуватися інших ефективних заходів профілактики.

Чи буде вакцина безоплатною для окремих груп ризику?

– Вакцина від грипу не передбачена Національним календарем щеплень, кожен може придбати її для себе, рідних або людей про яких піклується в аптеці, щойно відбудеться поставка.

Чи можна робити щеплення від грипу та COVID-19 в один день?

Так. Вакцини проти грипу і COVID-19 можна вводити в один день у різні ділянки тіла, наприклад у різні руки. Це не знижує ефективності жодної з них і не підвищує ризику побічних реакцій.

Чи варто робити експрес-тест на COVID-19, якщо є висока температура, кашель і біль у горлі?

Головна рекомендація – за перших ознак захворювання звертатися до сімейного лікаря. Саме він порадить діагностику та призначить лікування. Це особливо важливо для людей старшого віку, вагітних і людей із хронічними хворобами: лікування, призначене в перші дні, знижує ризики тяжкого перебігу.

– Окрім грипу й COVID, які респіраторні віруси можуть становити найбільшу загрозу цієї осені та зими?

– Особливу увагу варто приділити респіраторно-синцитіальному вірусу (РСВ), який може спричиняти тяжкі інфекції нижніх дихальних шляхів. Для більшості людей він минає як звичайна застуда, але для немовлят, особливо до року, і для людей старшого віку може спричиняти бронхіоліт і пневмонію.

Тому батькам маленьких дітей важливо знати тривожні ознаки: прискорене або утруднене дихання, відмова від їжі й пиття, млявість. За таких симптомів слід одразу звертатися до лікаря.

Також щосезону циркулюють риновіруси, аденовіруси, віруси парагрипу та метапневмовірус людини. Здебільшого вони спричиняють легкі форми ГРВІ, але в окремих групах населення також можуть призводити до ускладнень.

Від усіх цих вірусів захищають ті самі прості заходи: залишатися вдома під час хвороби, регулярно мити руки, провітрювати приміщення і використовувати маску в людних місцях у пік сезону.

РФ регулярно атакує логістичні склади. Чи бачить ЦГЗ ризики перебоїв із постачанням критично важливих ліків цієї зими?

Забезпечення лікарськими засобами та логістика їх постачанння входить до компетанції устранов Медичні закупівлі України та Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками, а ми займаємось епідемнаглядом.

З нашого боку радимо не створювати домашніх запасів ліків "про всяк випадок", окрім призначених лікарем, саме в тих кількостях, які він визначив. Людям із хронічними хворобами варто заздалегідь подбати про те, щоб мати вдома запас препаратів, які вони приймають постійно, на кілька тижнів і вчасно отримувати рецепти.

Які препарати варто мати вдома до початку епідсезону, а що купувати "про запас" не потрібно?

– Вдома варто мати стандартну аптечку, в якій є термометр, жарознижувальні препарати (для дітей – у дитячих формах і дозуваннях), а також кілька медичних масок. Людям із хронічними хворобами потрібно мати достатній запас препаратів, які вони приймають постійно.

Купувати "про запас" не потрібно антибіотики – вони не діють на віруси, відпускаються за рецептом і мають застосовуватися лише за призначенням лікаря. Те саме стосується противірусних препаратів: їх призначає лікар з урахуванням діагнозу і стану пацієнта.

Не варто витрачати кошти й на засоби з недоведеною ефективністю, які рекламують для "зміцнення імунітету". Головне правило – не займатися самолікуванням: якщо стан погіршується, висока температура тримається понад три дні, з’являються задишка, біль у грудях чи сплутаність свідомості, потрібно одразу звертатися до лікаря або викликати швидку.

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