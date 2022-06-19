Поставки современного оружия ВСУ повышают шансы на освобождение Украины, - Генсек НАТО

"Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если наши затраты высоки, не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", - подчеркнул Столтенберг.

Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца будет согласован пакет помощи для Украины, который поможет стране перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО.