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Поставки современного оружия ВСУ повышают шансы на освобождение Украины, - Генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: gettуimages.com)
Автор: Константин Широкун

Поставка современного оружия Украине повысит шансы вооруженных сил страны на скорейшее освобождение оккупированных российскими войсками территорий.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны быть готовы к тому, что на это могут уйти годы. Мы не должны прекращать поддерживать Украину. Даже если наши затраты высоки, не только на военную поддержку, но и из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", - подчеркнул Столтенберг.

Ожидается, что на саммите НАТО в Мадриде в конце этого месяца будет согласован пакет помощи для Украины, который поможет стране перейти от старого оружия советских времен к стандартному снаряжению НАТО.

Отметим, по мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, НАТО предпринимает недостаточно много усилий для защиты и поддержки Украины.

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