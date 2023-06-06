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Поставки систем ППО в Україну є пріоритетом для США, - Білий дім

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Вівторок 06 червня 2023 02:16
Поставки систем ППО в Україну є пріоритетом для США, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Забезпечення України системами протиповітряної оборони залишається пріоритетом для Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

У Вашингтоні вважають, що один із пріоритетів у майбутніх пакетах військової допомоги є забезпечення України додатковими засобами протиповітряної оборони. В Білому домі відзначили роботу вже наданих сучасних систем ППО Patriot в Україні.

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом, і ми знаємо, наскільки добре системи Patriot cпрацювали в Україні. Знову ж, через це ми надали додаткові ракети-перехоплювачі минулого тижня. Єдине, що я можу вам сказати, ми зберігатимемо це в пріоритеті й надалі", - зазначив Кірбі.

Допомога Україні від США

Сполучені Штати Америки, 31 травня, оголосили про черговий пакет військової допомоги, вартістю 300 млн доларів. У Пентагоні зазначили, що нову зброю Україні надають із власних запасів США.

Також, Вашингтон планує виділити Україні додаткові 37 млн доларів допомоги для посилення кібербезпеки. У Держдепі розповіли, що така допомога дозволить Україні посилити здатність виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози.

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