Поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца года, - Миллер

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", - заявил он на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.
Напомним, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод "Северный поток-2" является в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.