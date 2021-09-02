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Поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца года, - Миллер

Автор: Тиберий Юрик

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", - заявил он на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

Напомним, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод "Северный поток-2" является в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.

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Северный поток-2