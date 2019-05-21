Поставки російської нафти в США різко збільшилися, - Bloomberg

Фото: танкер (з відкритих джерел)

У травні в США прибули 13 суден із 5 мільйонами барелів нафти і нафтопродуктів

Поставки російської нафти в Сполучені Штати Америки різко зросли на тлі ситуації у Венесуелі. Про це йдеться у звіті керуючого партнера інвестбанку Caracas Capital Market Расса Дэллена, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, за два тижні в травні в США прибулм 13 суден із 5 мільйонами барелів нафти і нафтопродуктів, і американські заводи готові почати переробляти російське паливо найближчим часом.

Зазначається, що напередодні Вашингтон запровадив санкції проти держкомпанії Венесуели PDVSA, також було скорочено видобуток нафти країнами-членами ОПЕК.

Також повідомляється, що у Венесуелі видобуток нафти знизився майже вдвічі і якщо в травні 2018 року там щодня видобували 1,33 млн барелів, то в березні 2019 - тільки 740 тис. барелів на день. За рівнем видобутку Венесуела тепер поступається Бразилії, Мексиці та Колумбії.

Нагадаємо, після повідомленні з боку Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) про можливе скорочення видобутку нафти в світі зросла ціна бареля нафти. Зокрема, нафта марки Brent зросла на 1,23% - до 73,10 доларів за барель. Також подорожчала на 1,12% нафта WTI - до 63,46 долара за барель.