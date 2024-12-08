Поставки російського газу до Китаю досягли нового добового рекорду, - Bloomberg

Поставки російського трубопровідного газу до Китаю досягли нового добового рекорду. Обсяги навіть перевищили максимальні контрактні зобов'язання Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Газпром" заявив, що добові потоки через газопровід "Сила Сибіру" перевищили максимальні контрактні зобов'язання Росії, але точні цифри постачань не вказані. Видання зауважило, що від 1 грудня "Газпром" збільшив поставки до добового еквівалента 38 мільярдів кубометрів на рік, що відповідає проектній потужності "Сили Сибіру". З огляду на це, Bloomberg вважає, що цього року Китай може стати найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу, оскільки "Газпром" стає все більш залежним від Китаю як покупця після того, як більшість його європейських клієнтів відмовилися від російських поставок після вторгнення Росії в Україну.