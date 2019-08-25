Поставки дизтоплива из РФ в Украину сократились вдвое

Объемы поставок дизельного топлива из РФ в Украину в августе уменьшились вдвое. Об этом сообщил в воскресенье представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

По его словам, августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Герус отметил, что речь о дефиците дизтоплива не идет, так как "увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений".

Кроме того, на этой неделе цены дизтоплива снизились еще на 20-80 коп. / л. Это доказывает, что решение вводе пошлин было "продуманным, своевременным и эффективно имплементированным", считает Герус.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о создании оперативного штаба нефтетрейдеров. Глава МИУ отметил, что в штабе будут следить за поставками нефтепродуктов для избежания дефицита горючего.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правления компании Евгений Кравцов ранее заявлял, что в "Укрзализныце" заблокированы все тендеры на закупку дизельного топлива. Он отмечал, что в такой критической ситуации "Укрзализныця" идет на исключительную и срочную закупку партии горючего по переговорной процедуре. К процедуре будут привлечены Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро в качестве наблюдателей.