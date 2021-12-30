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Поставка оружия Украине: в Германии призывают решать конфликт с РФ дипломатическим путем

Автор: Иванна Шовкун

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что их приоритетная задача - не допустить дальнейшего конфликта с Россией. Потому о поставках оружия Украине для самообороны речь пока не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Германии.

"И страны G7, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России", - отметила глава МИД Германии.

По ее словам, у Германии много вариантов действий. Однако самый важный вариант - не допустить дальнейшей эскалации.

"Этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ", - подчеркнула Бербок.

Напомним, Бербок не видит скорого возвращения России в состав группы "большой семерки" (G7). По ее словам, пока неясно, когда это случится.

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