Постановление об отчете Кабмина будет передано председателю ВР сегодня

Иванчук заверил, что сегодня подпишет постановление

Комитет во вторник, 3 июля, передаст председателю Верховной рады постановление об отчете правительства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

"Постановление о рассмотрении Отчета правительства еще не передано председателю Верховной рады. Но оно будет передано в ближайшее время. Конечно, это будет сделано до завершения этой сессии. Я только вернулся. Сегодня буду вечером в комитете, подпишу постановление и отправлю. Сегодня точно", - сообщил Иванчук.

Напомним, 20 июня комитет Верховной рады по вопросам экономической политики единогласно принял к сведению отчет Кабинета министров Украины. Иванчук отметил, что отчет правительства был подан вовремя и все депутаты имели возможность с ним ознакомиться.