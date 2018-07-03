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Постановление об отчете Кабмина будет передано председателю ВР сегодня

НовостиПолитика    03.07.2018 - 17:51
Фото: Андрей Иванчук (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Андрей Иванчук (yatsenyuk.org.ua)

Иванчук заверил, что сегодня подпишет постановление

Комитет во вторник, 3 июля, передаст председателю Верховной рады постановление об отчете правительства. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

"Постановление о рассмотрении Отчета правительства еще не передано председателю Верховной рады. Но оно будет передано в ближайшее время. Конечно, это будет сделано до завершения этой сессии. Я только вернулся. Сегодня буду вечером в комитете, подпишу постановление и отправлю. Сегодня точно", - сообщил Иванчук.

Напомним, 20 июня комитет Верховной рады по вопросам экономической политики единогласно принял к сведению отчет Кабинета министров Украины. Иванчук отметил, что отчет правительства был подан вовремя и все депутаты имели возможность с ним ознакомиться.

Отчет Кабмина смогут рассмотреть на следующей сессии Рады В Раде сегодня пройдет час вопросов к правительству
Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Андрей Иванчук, отчет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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