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Постанову про звіт Кабміну буде передано голові ВР сьогодні

НовиниПолітика    03.07.2018 - 17:51
Фото: Андрій Іванчук (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Андрій Іванчук (yatsenyuk.org.ua)

Іванчук запевнив, що сьогодні підпише постанову

Комітет у вівторок, 3 липня, передасть голові Верховної ради постанову про звіт уряду. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

"Постанову про розгляд Звіту уряду ще не передано голові Верховної ради. Але вона буде передана найближчим часом. Авжеж, це буде зроблено до завершення цієї сесії. Я тільки повернувся. Сьогодні буду ввечері в комітеті, підпишу постанову і відправлю. Сьогодні точно", - повідомив Іванчук.

Нагадаємо, 20 червня комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно прийняв до відома звіт Кабінету міністрів України. Іванчук зазначив, що звіт уряду був поданий вчасно і всі депутати мали можливість з ним ознайомитись.

Звіт Кабміну зможуть розглянути на наступній сесій Ради У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Андрій Іванчук, отчет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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