Постанову про звіт Кабміну буде передано голові ВР сьогодні

Іванчук запевнив, що сьогодні підпише постанову

Комітет у вівторок, 3 липня, передасть голові Верховної ради постанову про звіт уряду. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

"Постанову про розгляд Звіту уряду ще не передано голові Верховної ради. Але вона буде передана найближчим часом. Авжеж, це буде зроблено до завершення цієї сесії. Я тільки повернувся. Сьогодні буду ввечері в комітеті, підпишу постанову і відправлю. Сьогодні точно", - повідомив Іванчук.

Нагадаємо, 20 червня комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно прийняв до відома звіт Кабінету міністрів України. Іванчук зазначив, що звіт уряду був поданий вчасно і всі депутати мали можливість з ним ознайомитись.