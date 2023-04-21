Постачавки російської зброї до Індії зупинилися через санкції США, - Bloomberg

За даними джерел агентства, індійські платежі за зброю на суму понад 2 млрд доларів зупинилися приблизно на рік, а Росія припинила надання кредиту на постачання запасних частин на суму близько 10 млрд доларів, а також на дві батареї системи протиракетної оборони С-400, які ще не надійшли. Росія є найбільшим постачальником Індії зброї, необхідної у прикордонних суперечках із Пакистаном та Китаєм.

За словами офіційних осіб, Індія не може сплатити рахунок у доларах США через побоювання з приводу вторинних санкцій, у той час як Росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через волатильність обмінного курсу. За їхніми словами, Нью-Делі також не хоче укладати угоду в російських рублях через побоювання, що зможе купити достатньо валюти на відкритому ринку за справедливою ціною.

Уряд Індії запропонував Москві використовувати рупії від продажу зброї для інвестування в індійські боргові зобов'язання та ринки капіталу, щоб уникнути накопичення рупій, додали вони, але уряд Володимира Путіна не вважає це привабливим.

Одним із можливих рішень було б використання євро та дирхамів, валют, які використовуються для оплати індійського імпорту російської нафти зі знижкою, сказав високопоставлений індійський урядовець. Однак використання цих валют для оплати зброї може викликати більше уваги з боку США через санкції, ніж через нафту, а також збільшити витрати через несприятливий обмінний курс для Індії.

За словами одного з чиновників, ще один варіант, що обговорюється, - це механізм для Росії, щоб компенсувати закупівлі індійського імпорту проти ціни зброї. Але це непросто, тому що минулого року Росія мала позитивне сальдо торгового балансу з Індією у розмірі 37 млрд доларів, яке є третім за величиною після Китаю та Туреччини.

Останнім часом питання про платежі за зброю стало більш актуальним та домінувало у дискусіях, коли радник з національної безпеки Аджит Доваль відвідав Москву у січні, кажуть джерела. Він також активно обговорювався цього тижня під час переговорів у Делі між заступником прем'єр-міністра Росії Денисом Мантуровим та міністром закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкаром, який заявив цього тижня, що розрахунок у рупіях вимагає додаткової роботи.

"Існує також зрозуміле занепокоєння з приводу торговельного дисбалансу, - сказав Джайшанкар журналістам. - Нам необхідно терміново працювати разом із нашими російськими друзями над тим, як усунути цей дисбаланс".

В даний час Індія експлуатує понад 250 винищувачів Су-30 російського виробництва, сім підводних човнів і більше 1200 танків Т-90 російського виробництва - всі вони знаходяться в експлуатації понад десять років і потребують запчастин. Три з п'яти систем протиракетної оборони С-400 вже поставлено.

Джерела кажуть, що ВПС Індії, які залежать від російського парку винищувачів та вертольотів, найбільше постраждали від перебоїв із постачаннями з Москви. Вони додали, що незрозуміло, чи зможе Росія проводити регулярне технічне обслуговування, що може призвести до вразливостей уздовж кордонів Індії з Китаєм та Пакистаном.

Відносини між Індією та Росією стануть предметом подальшого вивчення, коли у вересні прем'єр-міністр Нарендра Моді візьме лідерів "Великої двадцятки", під час якої війна Росії проти України буде у центрі уваги. За словами джерел, ця зустріч може утримати Індію від негайного узгодження механізму оплати зброї з Росією.

Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки до Індії, хоча за останні п'ять років закупівлі скоротилися на 19% через санкції та посилення конкуренції з боку інших країн-виробників. Індія ретельно вивірила свою відповідь на війну Росії в Україні, закликаючи до припинення вогню та утримуючись під час голосування щодо резолюцій ООН, що засуджує вторгнення.

У найближчі кілька тижнів Моді зустрінеться із колегами зі США та інших промислово розвинених країн. Ці країни розглядають Індію як оплот зростаючої військової та економічної наполегливості Китаю та запропонували надати оборонну зброю. Але навіть у цьому випадку знадобляться роки, щоб відучити країну від російської зброї, зберігаючи при цьому надійну оборонну позицію.

Хоча адміністрація президента Джо Байдена здебільшого утримувалася від покарання Індії за її відносини з Росією, у тому числі утримувалася від штрафів за систему ППО С-400, вона зробила певні дії. У вересні минулого року нафтохімічна компанія Tibalaji Petrochem, що базується в Мумбаї, була внесена до списку санкцій Міністерства фінансів США за купівлю нафтопродуктів в Ірані.