Поставки российского оружия в Индию остановились из-за санкций США, - Bloomberg

По данным источников агентства, индийские платежи за оружие на сумму более 2 млрд долларов остановились примерно на год, а Россия прекратила предоставление кредита на поставки запасных частей на сумму около 10 млрд долларов, а также на две батареи системы противоракетной обороны С-400, которые еще не поступили. Россия является крупнейшим поставщиком Индии оружия, необходимого в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

По словам официальных лиц, Индия не может оплатить счет в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, в то время как Россия по-прежнему не желает принимать рупии из-за волатильности обменного курса. По их словам, Нью-Дели также не хочет заключать сделку в российских рублях из-за опасений, что сможет купить достаточное количество валюты на открытом рынке по справедливой цене.

Правительство Индии предложило Москве использовать рупии от продажи оружия для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала, чтобы избежать накопления рупий, добавили они, но правительство Владимира Путина не находит это привлекательным.

Одним из возможных решений было бы использование евро и дирхамов, валют, используемых для оплаты индийского импорта российской нефти со скидкой, сказал высокопоставленный индийский правительственный чиновник. Однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать больше внимания со стороны США из-за санкций, чем из-за нефти, а также увеличить расходы из-за неблагоприятного обменного курса для Индии.

По словам одного из чиновников, еще один обсуждаемый вариант - это механизм для России, чтобы компенсировать закупки индийского импорта против цены оружия. Но это непросто, потому что в прошлом году у России было положительное сальдо торгового баланса с Индией в размере 37 млрд долларов, которое является третьим по величине после Китая и Турции.

В последнее время вопрос о платежах за оружие стал более актуальным и доминировал в дискуссиях, когда советник по национальной безопасности Аджит Доваль посетил Москву в январе, говорят источники. Он также активно обсуждался на этой неделе в ходе переговоров в Дели между заместителем премьер-министра России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, который заявил на этой неделе, что расчет в рупиях требует дополнительной работы.

"Существует также понятная обеспокоенность по поводу торгового дисбаланса, - сказал Джайшанкар журналистам. - Нам необходимо срочно работать вместе с нашими российскими друзьями над тем, как устранить этот дисбаланс".

В настоящее время Индия эксплуатирует более 250 истребителей Су-30 российского производства, семь подводных лодок и более 1200 танков Т-90 российского производства - все они находятся в эксплуатации более десяти лет и нуждаются в запчастях. Три из пяти систем противоракетной обороны С-400 уже поставлены.

Источники говорят, что ВВС Индии, которые зависят от российского парка истребителей и вертолетов, больше всего пострадали от перебоев с поставками из Москвы. Они добавили, что неясно, сможет ли Россия проводить регулярное техническое обслуживание, что может привести к уязвимостям вдоль границ Индии с Китаем и Пакистаном.

Отношения между Индией и Россией станут предметом дальнейшего изучения, когда в сентябре премьер-министр Нарендра Моди примет лидеров "Большой двадцатки", во время которой война России против Украины будет в центре внимания. По словам источников, эта встреча может удержать Индию от немедленного согласования механизма оплаты оружия с Россией.

Россия остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию, хотя за последние пять лет закупки сократились на 19% из-за санкций и усиления конкуренции со стороны других стран-производителей. Индия тщательно выверила свой ответ на войну России в Украине, призывая к прекращению огня и воздерживаясь при голосовании по резолюциям ООН, осуждающим вторжение.

В ближайшие несколько недель Моди встретится с коллегами из США и других промышленно развитых стран. Эти страны рассматривают Индию как оплот растущей военной и экономической напористости Китая и предложили предоставить оборонное оружие. Но даже в этом случае потребуются годы, чтобы отучить страну от российского оружия, сохраняя при этом надежную оборонительную позицию.

Хотя администрация президента Джо Байдена в основном воздерживалась от наказания Индии за ее отношения с Россией, в том числе воздерживалась от штрафов за систему ПВО С-400, она предприняла определенные действия. В сентябре прошлого года базирующаяся в Мумбаи нефтехимическая компания Tibalaji Petrochem была внесена в санкционный список Министерства финансов США за покупку нефтепродуктов в Иране.