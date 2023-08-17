UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Постачання зброї та підготовка до зими. Зеленський провів нараду

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів селектор у четвер, 17 серпня. Під час наради обговорили постачання техніки, фронт та підготовку до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

"Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та Міноборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - зазначив президент.

На нараді розвідка доповіла про тактичні та стратегічні плани противника, стан його військово-промислового комплексу. Також учасники селектора обговорили підготовку енергосистеми України та протиповітряної оборони до зими.

Крім того, серед тем була ліквідація наслідків російських обстрілів, евакуація з Куп'янського району Харківської області, допомога постраждалим, будівництво нового житла у Херсонській та Київській областях, а також "зерновий коридор".

"Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - додав Зеленський.

Підготовка до зими

Нагадаємо, що наразі енергосистема Україна діє стабільно, а проблеми зі світлом спостерігаються лише у прифронтових регіонах, які часто обстрілюються ворогом. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки РФ.

Зокрема, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну.

У Головному управлінні розвідки не виключають, що росіяни можуть завдавати масованих ударів по території України. Ці методи окупанти будуть використовувати протягом усієї загарбницької війни. Але розвідка наголошує, що РФ певною мірою вичерпала свій ракетний потенціал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОфіс президентаПВОВійськова допомогаВійна в УкраїніВійна Росії проти України