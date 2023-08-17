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Поставки оружия и подготовка к зиме. Зеленский провел совещание

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор в четверг, 17 августа. В ходе совещания обсудили поставки техники, фронт и подготовку к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"Держим на постоянном контроле поставку техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и Минобороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", - отметил президент.

На совещании разведка доложила о тактических и стратегических планах противника, состоянии его военно-промышленного комплекса. Также участники селектора обсудили подготовку энергосистемы Украины и противовоздушной обороны к зиме.

Кроме того, среди тем были ликвидация последствий российских обстрелов, эвакуация из Купянского района Харьковской области, помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях, а также "зерновой коридор".

"Функционирование "зернового коридора". Первый пошел. Готовим следующие шаги", - добавил Зеленский.

Подготовка к зиме

Напомним, сейчас энергосистема Украины действует стабильно, а проблемы со светом наблюдаются только в прифронтовых регионах, часто обстреливаемых врагом. Однако энергетики предупреждают, что зима может быть сложной из-за новых атак РФ.

В частности, в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне пытаются наладить производство ракет, чтобы в холодный период снова обстреливать Украину.

В Главном управлении разведки не исключают, что россияне могут наносить массированные удары по территории Украины. Эти методы оккупанты будут использовать в течение всей захватнической войны. Но разведка отмечает, что РФ в определенной степени исчерпала свой ракетный потенциал.

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