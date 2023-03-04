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Постачання винищувачів Україні - лише питання часу, - прем'єр Латвії

Фото: прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримає від західних партнерів винищувачі, це лише питання часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Латвії Крішьяніса Каріньша в інтерв'ю Spiegel.

"Якби вони у нас були (винищувачі, - ред.), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", - сказав Каріньш.

Він впевнений, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою Росії.

"Так, перемога одних - це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці. Наше завдання - допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети Stinger, самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає західні винищувачі.

Також раніше ми писали, що процес передачі Україні сучасних танків також зрушив з місця завдяки позиції Британії. Аналогічний процес відбувається зараз з винищувачами.

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