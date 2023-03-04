Поставка истребителей Украине - только вопрос времени, - премьер Латвии

Украина получит от западных партнеров истребители, это только вопрос времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в интервью Spiegel.
"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов - это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся руководить новой техникой", - сказал Кариньш.
Он уверен, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.
"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты . Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал премьер.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит западные истребители.
Также ранее мы писали, что процесс передачи Украине современных танков сдвинулся с места благодаря позиции Британии. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.