Постачання винищувачів Україні - лише питання часу, - прем'єр Латвії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Латвії Крішьяніса Каріньша в інтерв'ю Spiegel .

"Якби вони у нас були (винищувачі, - ред.), ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою", - сказав Каріньш.

Він впевнений, що війна повинна завершитися перемогою України і, відповідно, поразкою Росії.

"Так, перемога одних - це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці. Наше завдання - допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети Stinger, самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти. Якби у нас були танки, ми б і їх постачали", - сказав прем'єр.