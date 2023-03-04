Поставка истребителей Украине - только вопрос времени, - премьер Латвии

"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов - это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся руководить новой техникой", - сказал Кариньш.

Он уверен, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.

"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты . Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал премьер.