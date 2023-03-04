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Поставка истребителей Украине - только вопрос времени, - премьер Латвии

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Суббота 04 марта 2023 20:30
Поставка истребителей Украине - только вопрос времени, - премьер Латвии Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook.com/karinskrisjanis)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получит от западных партнеров истребители, это только вопрос времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в интервью Spiegel.

"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Снабжение боевых самолетов - это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся руководить новой техникой", - сказал Кариньш.

Он уверен, что война должна завершиться победой Украины и соответственно поражением России.

"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты . Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит западные истребители.

Также ранее мы писали, что процесс передачи Украине современных танков сдвинулся с места благодаря позиции Британии. Аналогичный процесс происходит сейчас с истребителями.

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