Не тільки Abrams. Став відомий зміст нового пакету допомоги Україні від США

Фото: став відомий зміст нового пакету допомоги Україні від США (Getty Images)

Сполучені Штати Америки передадуть Україні танки Abrams, іншу техніку та снаряди у рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортера Foreign Policy у Пентагоні Джека Детча у Twitter.