Постачання ракет для відбиття повітряних атак тривають, - Ігнат

"У нас йде нормоване постачання ракет. Відбулися величезні атаки, так, ми витратили якісь запаси, які нам надали партнери. Йдуть зараз процеси щодо того, щоб забезпечувати і надалі Україну тою нормою ракет, необхідною для відбиття повітряного нападу", - зазначив він.

Ігнат додав, що союзники поінформовані про стан протиповітряної оборони України і запаси зенітних ракет.

"Ви бачите, що інші є заяви, попри те, що США і Німеччина нам надають можливість відбиватися завдяки поставкам зенітних керованих ракет. Можливо, була долучені і Японія, яка передаватиме через інші країни, зокрема США, якусь частину ракет для України. Ми розуміємо, що в кожній країні є законодавство, яке обмежує торгівлю зброєю", - додав речник.

Ігнат вважає, що Україна не залишиться наодинці з агресором, а іншим країнам потрібно нагадувати, що війна триває.

Що цьому передувало

Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що мобільні групи протиповітряної оборони мають у запасі достатню кількість боєприпасів, зокрема ракет для ПЗРК, для відбиття ще кількох потужних атак російських окупантів на українську столицю.

За його словами, поточна ситуація з переносними зенітними комплексами для мобільних груп ППО "така, що боєприпасів вистачає, щоб витримати кілька наступних потужних атак".