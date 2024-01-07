Поставки ракет для отражения воздушных атак идут, - Игнат

"У нас идет нормированная поставка ракет. Произошли огромные атаки, да, мы потратили какие-то запасы, которые нам предоставили партнеры. Идут сейчас процессы относительно того, чтобы обеспечивать и дальше Украину той нормой ракет, необходимой для отражения воздушного нападения", - отметил он.

Игнат добавил, что союзники проинформированы о состоянии противовоздушной обороны Украины и запасах зенитных ракет.

"Вы видите, что другие есть заявления, несмотря на то, что США и Германия нам предоставляют возможность отбиваться благодаря поставкам зенитных управляемых ракет. Возможно, была подключена и Япония, которая будет передавать через другие страны, в частности США, какую-то часть ракет для Украины. Мы понимаем, что в каждой стране есть законодательство, ограничивающее торговлю оружием", - добавил спикер.

Игнат считает, что Украина не останется наедине с агрессором, а другим странам нужно напоминать, что война продолжается.

Что этому предшествовало

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что мобильные группы противовоздушной обороны имеют в запасе достаточное количество боеприпасов, в том числе ракет для ПЗРК, для отражения еще нескольких мощных атак российских оккупантов на украинскую столицу.

По его словам, текущая ситуация с переносными зенитными комплексами для мобильных групп ПВО "боеприпасов хватает, чтобы выдержать несколько последующих мощных атак".