Постачання нафти до Угорщини по "Дружбі" відновлено, - Сійярто

Постачання російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" було відновлено в середу, 16 листопада, вдень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, постачання нафти відновили після проведення технічних робіт з усунення пошкоджень, які були спричинені вчорашнім масованим ударом Росії по Україні. Міністр додав, що ще деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.