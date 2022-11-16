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Постачання нафти до Угорщини по "Дружбі" відновлено, - Сійярто

Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Постачання російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" було відновлено в середу, 16 листопада, вдень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, постачання нафти відновили після проведення технічних робіт з усунення пошкоджень, які були спричинені вчорашнім масованим ударом Росії по Україні.

Міністр додав, що ще деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що постачання нафти в Угорщину по "Дружбі" припинилося через те, що було пошкоджено елемент інфраструктури, що експлуатує трубопровід - трансформаторна підстанція.

Також ми писали, що, за даними Reuters, індійські нафтопереробні заводи бояться купувати російську нафту через санкції Євросоюзу.

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