Постачання нафти до Угорщини по "Дружбі" відновлено, - Сійярто
Постачання російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" було відновлено в середу, 16 листопада, вдень.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.
За його словами, постачання нафти відновили після проведення технічних робіт з усунення пошкоджень, які були спричинені вчорашнім масованим ударом Росії по Україні.
Міністр додав, що ще деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.
Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що постачання нафти в Угорщину по "Дружбі" припинилося через те, що було пошкоджено елемент інфраструктури, що експлуатує трубопровід - трансформаторна підстанція.
Також ми писали, що, за даними Reuters, індійські нафтопереробні заводи бояться купувати російську нафту через санкції Євросоюзу.
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