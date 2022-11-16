ua ru
Ср, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Постачання нафти до Угорщини по "Дружбі" відновлено, - Сійярто

Новость на русском →
Середа 16 листопада 2022 16:40
Постачання нафти до Угорщини по "Дружбі" відновлено, - Сійярто Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Постачання російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба" було відновлено в середу, 16 листопада, вдень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, постачання нафти відновили після проведення технічних робіт з усунення пошкоджень, які були спричинені вчорашнім масованим ударом Росії по Україні.

Міністр додав, що ще деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.

Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що постачання нафти в Угорщину по "Дружбі" припинилося через те, що було пошкоджено елемент інфраструктури, що експлуатує трубопровід - трансформаторна підстанція.

Також ми писали, що, за даними Reuters, індійські нафтопереробні заводи бояться купувати російську нафту через санкції Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Дружба
NEWS
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
У Зеленського назвали єдиного винного в падінні ракет у Польщі
DAILY
Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму
Юлія Акимовакоресподент Морський бій. Чого не вистачає флоту України і що робити з військовими базами у Криму