Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновлены, - Сийярто

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были возобновлены в среду, 16 ноября, днем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, поставки нефти возобновили после проведения технических работ по устранению повреждений, которые были вызваны вчерашним массированным ударом России по Украине. Министр добавил, что еще некоторое время объемы поставок будут меньшими, чем обычно.