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Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновлены, - Сийярто

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Среда 16 ноября 2022 16:40
Поставки нефти в Венгрию по "Дружбе" возобновлены, - Сийярто Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Иван Носальский

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" были возобновлены в среду, 16 ноября, днем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, поставки нефти возобновили после проведения технических работ по устранению повреждений, которые были вызваны вчерашним массированным ударом России по Украине.

Министр добавил, что еще некоторое время объемы поставок будут меньшими, чем обычно.

Напомним, ранее Сийярто заявлял, что поставки нефти в Венгрию по “Дружбе” прекратились из-за того, что был поврежден элемент инфраструктуры, эксплуатирующий трубопровод - трансформаторная подстанция.

Также мы писали, что, по данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы боятся покупать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.

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Российская Федерация Венгрия Дружба
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