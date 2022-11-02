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Постачання іранської зброї до РФ: ГУР просить громадян ділитися будь-якою інформацією

Фото: іранські дрони Shahed-136 (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Головне управління розвідки Міноборони України просить громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння. А також ідентифікувати конкретних людей, відповідальних за ці поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки", - йдеться в повідомленні.

Розвідники просять повідомляти їм такі дані:

  • інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок - імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;
  • розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);
  • розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;
  • точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф;
  • бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.

Зазначається, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які РФ вчиняє на території України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати мають намір використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії.

Також раніше ми писали, що Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.

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Ірандрони