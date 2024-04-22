Постачання харчів до окремих військових частин нижче 50% від потреби, - Тука

Зокрема, він опублікував звернення заступника командира однієї з бойових частин 59-ї бригади, полковника Олександра Заїченка, в якому вказується, що рівень забезпечення військової частини продуктами складає 45%.

"На передовій - трохи краще, на пунктах постійної дислокації (ППД) - повний треш. Критичний недовіз комплектів продуктів харчування. За словами Заїченка, він неодноразово звертався до ДОТ, до його голови Арсена Жумаділова, у відповідь - обіцянки, мовляв, потерпіть, буде краще. А як терпіти, коли рівень забезпечення 45%?" - зазначає Тука.

Інші офіцери, з якими поспілкувався Тука, також засвідчили, що ситуація із постачанням харчування на фронт є незадовільною.

За словами колишнього очільника Луганщини, окремі постачальники повністю провалили поставку, не понесли за це жодної відповідальності, і були замінені на інших.

"Замість відкритих торгів - прямі договори. З більшою ціною, з постачальниками, пов’язаними з Гринкевичами. Два тижні тому Жумаділов особисто в інтерв’ю "Ліга.Нет" запевняв, що ретельно перевірив постачальників. А через пару днів ДОТ, як божу росу, заливає в очі суспільству заяву, що одна з п’яти обраних ним "ретельно перевірених" компаній, "Черкаський м’ясокомбінат" виконала лише 25% заявок військових, а друга - "Твій хліб" - лише 50%. Це означає, що три чверті військових частин одного постачальника і половина іншого залишилися без поставок", - пише Георгій Тука.

Він також нагадав, що ціна хліба у "Черкаського м’ясокомбінату" була близько 40 грн за 1 кг, майже вполовину вищою, ніж в інших. При цьому лише у частині полковника Заїченка 800 солдатам, які перебувають у ППД, неможливо забезпечити повноцінного харчування, і військова частина змушена самостійно шукати продукти харчування.

Також Тука зазначив, що новий постачальник, який змінив "Черкаський м’ясокомбінат" - "Контракт продрезерв 5» отримав від ДОТ ексклюзивні умови співпраці - зокрема, збільшення ціни комплекту до 118,02 гривень і пункт про передоплату у 30%.

На його думку, один з факторів, який призвів до зриву постачання харчування полягає в тому, що зараз поділ відбувається не по військових частинах, а по областях, в результаті чого військова частина змушена мати справу з кількома постачальниками, і спілкуватися з ними не напряму, а через ДОТ.

При цьому керівництво агенції, на думку Туки, не знає, як вирішити проблему і змушене констатувати факт зриву постачання харчів для ЗСУ.

"Вища вартість, непрозорість укладання договорів, зриви поставок і неправдиві заяви - змова і корупція чи управлінська неспроможність? Чесно кажучи, обидва варіанти є катастрофічними. Бо обидва означають проблеми із харчуванням військових, які будуть тільки наростати", - підсумовує він.