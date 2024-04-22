Поставка продовольствия в отдельные воинские части ниже 50% от потребности, - Тука

В частности, он опубликовал обращение заместителя командира одной из боевых частей 59-й бригады полковника Александра Заиченко, в котором указывается, что уровень обеспечения воинской части продуктами составляет 45%.

"На передовой - получше, на пунктах постоянной дислокации (ППД) - полный трэш. Критический недовоз комплектов продуктов питания. По словам Заиченко, он неоднократно обращался к ДОТ, к его председателю Арсену Жумадилову, в ответ - обещания, мол, потерпите, будет лучше. А как терпеть, когда уровень обеспечения 45%?" - отмечает Тука.

Другие офицеры, с которыми пообщался Тука, также показали, что ситуация с поставкой питания на фронт неудовлетворительна.

По словам бывшего главы Луганщины, отдельные поставщики полностью провалили поставку, не понесли за это никакой ответственности и были заменены на других.

"Вместо открытых торгов - прямые договоры. С большей ценой, с поставщиками, связанными с Гринкевичами. Две недели назад Жумадилов лично в интервью "Ліга.Нет" уверял, что тщательно проверил поставщиков. А через пару дней ГОТ, как боже росу, заливающую в глаза обществу заявление, что одна из пяти избранных им "тщательно проверенных" компаний, "Черкасский мясокомбинат" выполнила лишь 25% заявок военных, а вторая - "Твой хлеб" - всего 50%. что три четверти воинских частей одного поставщика и половина другого остались без поставок", - пишет Георгий Тука.

Он также напомнил, что цена хлеба у "Черкасского мясокомбината" была около 40 грн за 1 кг, почти вполовину выше, чем у других. При этом только в части полковника Заиченко 800 находящимся в ППД солдатам невозможно обеспечить полноценное питание, и воинская часть вынуждена самостоятельно искать продукты питания.

Также Тука отметил, что новый поставщик, сменивший "Черкасский мясокомбинат" - "Контракт продрезерв 5" получил от ГОТ эксклюзивные условия сотрудничества - в частности, увеличение цены комплекта до 118,02 грн и пункт о предоплате в 30%.

По его мнению, один из факторов, приведший к срыву поставок питания состоит в том, что сейчас разделение происходит не по военным частям, а по областям, в результате чего воинская часть вынуждена иметь дело с несколькими поставщиками, и общаться с ними не напрямую, а через ГОТ.

При этом руководство агентства, по мнению Туки, не знает, как решить проблему и вынуждено констатировать факт срыва поставок продовольствия для ВСУ.

"Высшая стоимость, непрозрачность заключения договоров, срывы поставок и ложные заявления - сговор и коррупция или управленческая несостоятельность? Честно говоря, оба варианта катастрофические. Ведь оба означают проблемы с питанием военных, которые будут только нарастать", - заключает он.